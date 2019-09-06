ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Прикарпатті з початку року об'єми споживання газу зменшилися на 17%

Новини » Енергетика    06.09.2019 - 16:11
На Прикарпатті з початку року об'єми споживання газу зменшилися на 17%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів

Об’єми споживання природного газу в Івано-Франківській області продовжують скорочуватись. Так, за 8 місяців 2019 року на Прикарпатті було спожито 363,6 млн куб. блакитного палива, це на 17% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Івано-Франківськгазу".

Як зазначається, зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів. Найбільше скорочення споживання блакитного палива спостерігається серед побутових споживачів - на 25%, промисловість зменшила використання газу на 14%, бюджетні установи - на 11%, релігійні організації - на 22%, ТКЕ - на 15%. Внаслідок зменшення об’ємів споживання газу АТ "Івано-Франківськгаз" недоотримав 41,1 млн грн (без ПДВ) виручки.

"Від’ємна динаміка у споживанні природного газу спостерігається за всіма категоріями споживачів. Якщо у 2018 році релігійні організації та підприємства ТКЕ збільшили споживання газу, то у 2019 році спостерігається зворотна тенденція", - зазначив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

Повідомляється, що від обсягів споживання природного газу залежить фінансування робіт по утриманню газорозподільної системи в належному стані та виконання заходів передбачених інвестпрограмою АТ "Івано-Франківськгаз". Адже, джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби є виручка від розподілу газу.

З вартості одного кубометра газу "Івано-Франківськгаз" за надання послуги з розподілу енергоресурсу отримує лише близько 12%. Кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється ще й сезонністю споживання газу - коли в літній період воно значно зменшується у порівнянні із холодною порою року.

"Нафтогаз" купить газ за рахунок кредиту ЄБРР ЄС і Росія домовилися про газові переговори з Україною у вересні
Новини України газІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся