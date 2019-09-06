На Прикарпатті з початку року об'єми споживання газу зменшилися на 17%

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Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів

Об’єми споживання природного газу в Івано-Франківській області продовжують скорочуватись. Так, за 8 місяців 2019 року на Прикарпатті було спожито 363,6 млн куб. блакитного палива, це на 17% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Івано-Франківськгазу".

Як зазначається, зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів. Найбільше скорочення споживання блакитного палива спостерігається серед побутових споживачів - на 25%, промисловість зменшила використання газу на 14%, бюджетні установи - на 11%, релігійні організації - на 22%, ТКЕ - на 15%. Внаслідок зменшення об’ємів споживання газу АТ "Івано-Франківськгаз" недоотримав 41,1 млн грн (без ПДВ) виручки.

"Від’ємна динаміка у споживанні природного газу спостерігається за всіма категоріями споживачів. Якщо у 2018 році релігійні організації та підприємства ТКЕ збільшили споживання газу, то у 2019 році спостерігається зворотна тенденція", - зазначив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

Повідомляється, що від обсягів споживання природного газу залежить фінансування робіт по утриманню газорозподільної системи в належному стані та виконання заходів передбачених інвестпрограмою АТ "Івано-Франківськгаз". Адже, джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби є виручка від розподілу газу.

З вартості одного кубометра газу "Івано-Франківськгаз" за надання послуги з розподілу енергоресурсу отримує лише близько 12%. Кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється ще й сезонністю споживання газу - коли в літній період воно значно зменшується у порівнянні із холодною порою року.