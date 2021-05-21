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На Прикарпатті вантажівка впала в річку: є загиблі та травмований

Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався 20 травня близько 22:09 в селі Шевченкове, Виготської територіальної громади. Вантажівка-лісовоз впала з мосту в річку. На момент ДТП в салоні перебували три людини.

"Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще одна людина отримала травми, йому медики надавали допомогу. За попередньою інформацією правоохоронці встановили, що загиблі-водій 1979 року народження, житель села Лолин і пасажир 1994 року народження, житель села Підліски. Ще одного пасажира 1991 року народження госпіталізували до медичного закладу", - повідомили в поліції.

З попередньої причини водій не впорався з керуванням "КамАЗа". Триває розслідування причин ДТП.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинули дві людини.

Також повідомлялося, що в Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами в салоні. Чотири людини були госпіталізовані.

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