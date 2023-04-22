Скрытое наблюдение и проверки. Россияне усилили давление на гражданских в Энергодаре

"Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон", - пишет пресс-служба.

Украинцев, которые были замучены в этих локациях - работники ФСБ берут на контроль, проверяют их данные.

В частности в городе спецслужбы организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от паспорта России.

"Представителей ФСБ России интересует, каким образом происходит перечисление средств с территории подконтрольной правительству Украины на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", - добавляет Генштаб.