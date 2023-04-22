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Скрытое наблюдение и проверки. Россияне усилили давление на гражданских в Энергодаре

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили контрразведывательный режим во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Увеличили количество патрулей, прибегают к скрытому наблюдению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон", - пишет пресс-служба.

Украинцев, которые были замучены в этих локациях - работники ФСБ берут на контроль, проверяют их данные.

В частности в городе спецслужбы организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от паспорта России.

"Представителей ФСБ России интересует, каким образом происходит перечисление средств с территории подконтрольной правительству Украины на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты усилили проверки среди жителей в Энергодаре под видом "поиска диверсантов". В частности, как писал Центр национального сопротивления, враг продолжает мародерить в городе. Недавно россияне ограбили школы и садики.

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