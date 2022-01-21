Приходько: зимові канікули в Раді понад місяць, коли в країні безліч питань, - неприпустимо

"З початку року перед державою постало дуже багато викликів. Мова йде не лише про нагнітання на міжнародній арені щодо ситуації біля кордонів України, а й про економічну, енергетичну кризи. До того ж кількість захворювань на коронавірус росте щодня, а отже ми на порозі нової хвилі. І саме тоді, коли держава потребує негайної реакції влади на ці виклики, вона на них не реагує, а Верховна рада й досі на канікулах. Парламент повертається до роботи тільки 25 січня. 38 рекордних днів "зимових канікул" за останні 10 років! Це при тому, що у нас парламентсько-президентська республіка, де Верховна рада відіграє ключову роль у державотворчому процесі. Тому я вважаю, що канікули в Раді понад місяць, коли в країні купа проблем - це неприпустимо", - упевнена вона.

Крім того, парламентар обурена тим, що саме під час стрімкого зростання цін на продукти у Верховній раді змінюють крісла, бездумно витрачають бюджетні кошти.