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"Приходив особисто Пригожин". ЗМІ з'ясували нові деталі вербування злочинців у Росії

Фото: ЗМІ з'ясували нові деталі вербування злочинців у Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські в'язні розповіли, що їх для війни в Україні намагався завербувати чоловік, який називав себе Євгеном Пригожиним. Натомість він пропонував злочинцям свободу і гроші.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Медіазоні" заявили в'язні з Ярославської і Тульської областей.

За словами злочинців, їх відвідував невисокий лисий чоловік у роках із зіркою героя Росії. Він називав себе Пригожиним, якого вважають лідером ПВК "Вагнер", і пропонував 100 тисяч рублів щомісяця, помилування та зняття судимості за участь у війні проти України.

За словами в'язня з виправної колонії в Ярославській області, на зустріч з Пригожиним вивели майже півтори тисячі осіб.

"Ми не збройні сили, а справжня воєнізована ОЗУ (організоване злочинне угруповання - ред.). Мої хлопці заходять в африканські країни і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва. Тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці", - цитував ув'язнений заяву людини, яка назвалася Пригожиним.

За словами ув'язненого з виправної колонії в Тульській області, "Пригожин" заявив, що злочинців вже почали використовувати у війні проти України і "з 42 померли тільки п'ятеро".

Співрозмовники російського видання розповіли, що в кожній колонії на заклики воювати відгукнулися близько 150-200 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнер" продовжує збирати на війну в Україні солдатів. Тепер вербувальники взялися за в'язнів.

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