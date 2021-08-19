Після приходу до влади таліби переживають "екзистенціальну кризу", - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що керівники радикального руху "Талібан", які прийшли до влади в Афганістані, переживають "екзистенціальну кризу". Їх тривоги пов'язані з міжнародним визнанням сформованого ними уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена телеканалу ABC News.
"Думаю, вони проходять через свого роду екзистенціальну кризу на тему того, чи потрібно їм міжнародне визнання в якості законного уряду", - сказав він.
Байден також зазначив, що таліби стурбовані не тільки своїми переконаннями, але питаннями забезпечення економіки і згуртування афганського суспільства.
Екзистенціальна криза-стан тривоги, почуття глибокого психологічного дискомфорту при питанні про сенс існування.
Нагадавши, США планують обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами. Це має відбутися найближчими днями.
Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані, читайте в матеріалі РБК-Україна.