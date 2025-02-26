Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США для его третьего срока

Сторонники президента США Дональда Трампа инициируют изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году. Его союзники уже предложили соответствующую поправку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Группа сторонников президента США Дональда Трампа инициируют изменения конституции США, чтобы позволить ему оставаться на посту президента еще один срок.
Сам Трамп не высказался против этой инициативы, а его соратники активно продвигают эту идею среди консервативных избирателей.
Согласно 22-й поправке к конституции, одно лицо нельзя избирать президентом более двух раз. Однако конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглз уже подал резолюцию о внесении изменений в конституцию, что позволит расширить срок президентских полномочий до 12 лет.
На недавней конференции консервативных политических действий (CPAC) возле Вашингтона активисты презентовали проект "Третий срок", который призывает поддержать изменения в конституцию.
Один из организаторов инициативы, Шейн Трехо, заявил, что цель кампании - убедить консервативных республиканцев поддержать предложенную поправку.
Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон также поддержал эту инициативу, заявив: "Мы хотим Трампа в 28-м. Вот чего они не могут вынести. Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны".
Несмотря на энтузиазм сторонников, юридические эксперты отмечают, что принятие такой поправки будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку она потребует одобрения двух третей Конгресса и ратификации тремя четвертями штатов.
Напомним, что официальная инаугурация Трампа состоялась 20 января 2025 года. Это был его второй срок, во время которого он обещал остановить все войны.
Еще до старта президентской кампании 2024 года состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, потенциальными кандидатами от Республиканской и Демократической партий. Западные эксперты и СМИ признали результаты дебатов более успешными для Трампа.
Энди Оглз представил двухстраничную резолюцию, предусматривающую изменения в 22-й поправке Конституции, которая устанавливает текущий лимит в два срока для президентов.
Поправка Оглза позволит любому президенту избираться на третий срок, если его первые два срока не были последовательными.
Текст поправки также оставляет запрет на третий срок, если два предыдущих были непрерывными (это запрещает бывшим президентам Джорджу Бушу, Бараку Обаме и Биллу Клинтону баллотироваться снова), а также запрещает третий полный срок для тех, кто занимал должность более двух лет вместо другого президента.