Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США для его третьего срока

Группа сторонников президента США Дональда Трампа инициируют изменения конституции США, чтобы позволить ему оставаться на посту президента еще один срок.

Сам Трамп не высказался против этой инициативы, а его соратники активно продвигают эту идею среди консервативных избирателей.

Согласно 22-й поправке к конституции, одно лицо нельзя избирать президентом более двух раз. Однако конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглз уже подал резолюцию о внесении изменений в конституцию, что позволит расширить срок президентских полномочий до 12 лет.

На недавней конференции консервативных политических действий (CPAC) возле Вашингтона активисты презентовали проект "Третий срок", который призывает поддержать изменения в конституцию.

Один из организаторов инициативы, Шейн Трехо, заявил, что цель кампании - убедить консервативных республиканцев поддержать предложенную поправку.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон также поддержал эту инициативу, заявив: "Мы хотим Трампа в 28-м. Вот чего они не могут вынести. Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны".

Несмотря на энтузиазм сторонников, юридические эксперты отмечают, что принятие такой поправки будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку она потребует одобрения двух третей Конгресса и ратификации тремя четвертями штатов.