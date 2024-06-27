Приход тепла повышает уровень заражения. Врачи напомнили об опасной болезни

Война - это идеальная среда для распространения такого опасного инфекционного заболевания как столбняк. В то же время приход тепла значительно повышает риск заражения

Подробнее о том, как уберечься и возможно ли вылечить данное заболевание, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

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Что такое столбняк

Столбняк - это тяжелая инфекционная болезнь, при которой возникают сильные судороги. Заметим, что сила судорог настолько значительна, что во время этого могут ломаться кости. В то же время, болезнь предусматривает проблемы с глотанием и дыханием, а также сильные боли.

Столбняком легко заразиться при обычных будничных условиях. Болезнь вызывают бактерии Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Заражение может произойти при попадании почвы, например, в рану или порез, поранившись гвоздем или загнав щепку в кожу, при укусе животных и во время садовых работ.



После наступления тепла, люди больше проводят времени на улице, а затем повышается риск заражения столбняком.

В условиях войны риск заражения столбняком еще выше, поскольку каждое огнестрельное ранение потенциально опасно относительно заражения возбудителем столбняка.

Смертность от этой болезни высока и может достигать 70%.

Симптомы болезни

Симптомы столбняка обычно появляются в течение 3-21 дней после инфицирования, но могут проявиться как раньше, так и позже этого периода.

Основные симптомы включают:

Нарушение сна, раздражительность.

Лихорадка и чрезмерное потоотделение.

Повышение мышечного тонуса.

Боль в голове и мышцах.

Спазмы и ригидность мышц: начинаются с мышц лица и шеи, затем распространяется на другие части тела.

Трудности с проглатыванием: спазмы могут поразить мышцы горла, что затрудняет глотание.

Повышенная чувствительность к раздражителям: свет, звук.

Длительные мышечные спазмы при которых тело человека изгибается дугой.

Виды профилактики

Несмотря на то, что данное заболевание чрезвычайно опасно, есть и хорошие новости - человечество уже изобрело вакцину против столбняка, и в Украине она есть.

Вакцинация является самым действенным методом профилактики. Однако только при условии, что человек вакцинирован и имеет ревакцинацию для поддержания иммунитета. Календарем прививок предусмотрена вакцинация и ревакцинация в детском возрасте (в 2, 4 6, 18 месяцев и в 6 и 16 лет) и ревакцинируется каждые 10 лет уже во взрослом возрасте.

Защита, которая формируется после вакцинации от столбняка, не сохраняется в течение всей жизни.

Именно поэтому всем взрослым людям необходимо каждые 10 лет жизни делать ревакцинацию, чтобы поддерживать высокий уровень антител к этой опасной болезни.

Если вы заподозрили у себя или кого-то из близких симптомы, похожие на столбняк, необходимо немедленно обратиться к врачу.