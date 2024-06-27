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Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу

Україна, Четвер 27 червня 2024 18:00
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Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу Фото: лікарі пояснили, чим небезпечний правець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Війна - це ідеальне середовище для поширення такого небезпечного інфекційного захворювання як правець. Водночас прихід тепла значно підвищує ризик зараження

Докладніше про те, як уберегтись та чи можливо вилікувати дане захворювання, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Зміст

Що таке правець

Правець - це тяжка інфекційна хвороба, при якій виникають сильні судоми. Зауважимо, що сила судом настільки значна, що під час цього можуть ламатися кістки. Водночас хвороба передбачає проблеми з ковтанням та диханням, а також сильні болі.

Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу

Правцем легко заразитися за звичайних буденних умов. Хворобу спричиняють бактерії Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Зараження може відбутись при потраплянні ґрунту, наприклад, в рану чи поріз, поранившись цвяхом чи загнавши щіпку в шкіру, при укусі тварин та під час садових робіт.

Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу

Після настання тепла, люди більше проводять часу на вулиці, а відтак підвищується ризик зараження правцем.

В умовах війни ризик зараження правцем ще вищий, бо кожне вогнепальне поранення є потенційно небезпечним щодо зараження збудником правця.

Смертність від цієї хвороби висока і може сягати 70%.

Симптоми хвороби

Симптоми правця зазвичай з'являються протягом 3-21 днів після інфікування, але можуть проявитися як раніше, так і пізніше цього періоду.

Основні симптоми включають:

  • Порушення сну, дратівливість.
  • Лихоманка та надмірне потовиділення.
  • Підвищення м‘язового тонусу.
  • Біль в голові і м’язах.
  • Спазми та ригідність м’язів: починаються з м'язів обличчя і шиї, а потім поширюється на інші частини тіла.
  • Труднощі з ковтанням: спазми можуть вразити м'язи горла, що ускладнює ковтання.
  • Підвищена чутливість до подразників: світло, звук.
  • Тривалі м’язові спазми при яких тіло людини вигинається дугою.

Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу

Види профілактики

Попри те, що дане захворювання надзвичайно небезпечне, є і хороші новини - людство вже винайшло вакцину проти правця, і в Україні вона є.

Вакцинація є найдієвішим методом профілактики. Проте лише за умови, що людина вакцинована та має ревакцинацію для підтримання імунітету. Календарем щеплень передбачена вакцинація та ревакцинація у дитячому віці (у 2, 4 6, 18 місяців та в 6 і 16 років) та ревакцинується кожні 10 років уже у дорослому віці.

Захист, який формується після вакцинації від правця, не зберігається протягом усього життя.

Саме тому всім дорослим людям необхідно кожні 10 років життя робити ревакцинацію, щоб підтримувати високий рівень антитіл до цієї небезпечної хвороби.

Прихід тепла підвищує рівень зараження. Лікарі нагадали про небезпечну хворобу

Якщо ви запідозрили у себе чи когось із близьких симптоми, схожі на правець, необхідно негайно звернутися до лікаря.

При підготовці публікації використовувався Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України

Нагадаємо, на початку цього року у Чернівецькій області госпіталізували чоловіка з підозрою на правець.

Ми також писали, що в Україні календар щеплень розрахований не лише не тільки на дітей. Детальніше про те, які вакцини треба робити дорослим, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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