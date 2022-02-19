Пригрозили РФ санкціями та звинуватили у порушенні "Мінську": в G7 зробили заяву

Так, зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції сьогодні, 19 лютого. В ній взяв участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Заклик до дипломатії

Вказано, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також високий представник Євросоюзу глибоко стурбовані військовим нарощуванням Росії поблизу кордонів України, в незаконно окупованому Криму та в Білорусі.

Зазначено, що неспровокована і невиправдана концентрація сил Росії ставить під загрозу глобальну безпеку та міжнародний порядок.

Міністри закликали РФ йти шляхом дипломатії, розрядити напруженість, відвести значні сили від кордонів України та повністю виконувати міжнародні зобов’язання, включаючи зниження ризиків та прозорість військових дій.

Нарощування російських військ біля України

Як перший крок міністри очікують, що РФ здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України.

"Поки що ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо оцінювати Росію за її діями", - йдеться у заяві.

Порушення мінських домовленостей Росією

За словами міністрів G7, зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння.

"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів; це явне порушення мінських домовленостей. Ми також засуджуємо продовження видачі Росією російських паспортів жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу мінських домовленостей", - йдеться у документі.

Загострення на Донбасі

Глави МЗС країн G7 висловили стурбованість діями незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України, які слід розглядати як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації. У заяві наголошується, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.

Підтримка ОБСЄ

Міністри висловили підтримку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, члени якої відіграють ключову роль у зусиллях з деескалації.

"Місії необхідно надати можливість повноцінно та без обмежень її діяльності та свободи пересування виконувати свій мандат на благо та безпеку людей на сході України", - підкреслюють міністри країн G7.

Санкції проти РФ

Документ також містить заклики про готовність до широкого діалогу з Росією в різних форматах, а в разі агресії - до суворих санкцій. Водночас висловлюється підтримка суверенітету України та шляху, обраного її народом.

