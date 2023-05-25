Пригожин снова заявляет о выходе "вагнеровцев" из Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.
"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", - сказал Пригожин.
Он записал 3-минутный ролик в котором обсуждает так называемый "выход" из города, призывает своих "вояк" не спешить и выводить по одной единице техники.
Пригожин говорит, что его "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.
Отметим, что верить террористу Пригожину по поводу выхода из Бахмута не стоит, поскольку он уже неоднократно делал подобные заявления.
До этого, 10 мая он уже "покидал" Бахмут якобы из-за нехватки боеприпасов чего в итоге не произошло.
Теперь же, как он и "анонсировал" 25 мая "вагнеровцы" начинают уходить из города. Но это опять же, по словам террориста Пригожина.
Подробнее о Бахмуте и заявлениях Пригожина о "взятии" и потерях ЧВК - читайте в материале РБК-Украина.
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