Пригожин снова заявляет о выходе "вагнеровцев" из Бахмута

"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", - сказал Пригожин.

Он записал 3-минутный ролик в котором обсуждает так называемый "выход" из города, призывает своих "вояк" не спешить и выводить по одной единице техники.

Пригожин говорит, что его "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.

Пригожин в очередной раз заявляет о "выходе" из Бахмута

Отметим, что верить террористу Пригожину по поводу выхода из Бахмута не стоит, поскольку он уже неоднократно делал подобные заявления.

До этого, 10 мая он уже "покидал" Бахмут якобы из-за нехватки боеприпасов чего в итоге не произошло.

Теперь же, как он и "анонсировал" 25 мая "вагнеровцы" начинают уходить из города. Но это опять же, по словам террориста Пригожина.

Подробнее о Бахмуте и заявлениях Пригожина о "взятии" и потерях ЧВК - читайте в материале РБК-Украина.

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