Пригожин заявил, что российские военные напали на "вагнеровцев" во время отступления из Бахмута

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 17 мая во время отступления из Бахмута на его боевиков напали военнослужащие регулярной армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рапорт, опубликованный пресс-службой Пригожина.

В нем владелец "Вагнера" пишет, что наемники двигались возле поселков Опросное и Озаряновка, когда увидели военных РФ, якобы миновавших дороги в тылу "вагнеровцев".

Туда отправились саперы ЧВК, однако во время разминирования, по словам Пригожина, по ним открыли огонь "со стороны позиций МО России". В ответ боевики "приняли меры по устранению опасности и задержанию".

Позже был опубликован допрос якобы подполковника-командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по "вагнеровцам" из-за "личной неприязни".

Уход "Вагнера" из Бахмута

Пригожин уже неоднократно заявлял об уходе из Бахмута – например, 10 мая они должны были это сделать якобы из-за нехватки боеприпасов, однако тогда этого не произошло.

25 мая он снова анонсировал уход, и по наблюдениям аналитиков Института изучения войны (ISW), в этот раз заявления Пригожина оправдались – наемников в городе заменяют военнослужащие регулярной армии РФ.

Затем Пригожин грозился отправить "вагнеровцев" воевать в Белгородскую область, даже без согласия МО РФ. Однако в ISW считают, что такие заявления связаны либо с желанием пиара, либо с попытками перебросить своих боевиков на более спокойный участок фронта.

Кстати, в интервью РБК-Украина представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что желание Пригожина вывести "Вагнер" из Бахмута связано с его осознанием, что силы наемников ждет разгром.

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