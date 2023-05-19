Пригожин закупил 20 тысяч шлемов для "вагнеровцев" в Китае в обход санкций, - FT
Подставная компания ЧВК "Вагнера", несмотря на санкции, приобрела десятки тысяч защитных шлемов в Китае в конце 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Журналисты обнаружили, что организации, которые использовались Пригожиным для оснащения своих операций в Африке, продолжали свободно экспортировать и импортировать товары на международные рынки, несмотря на шквал западных санкций, направленных на то, чтобы остановить частную армию, определенную "транснациональной преступной организацией".
Так, связанная с ЧВК "Вагнера" российская компания "Брокер Эксперт" купила 20 тысяч полимерных шлемов у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре 2022 года. При этом китайская группа утверждала, что они предназначены для "игрового использования".
Отмечается, что закупка шлемов, разделенная на четыре партии на объявленную стоимость чуть более 2 млн долларов, произошла в то время, когда Пригожин вербовал десятки тысяч российских заключенных для отправки на фронт в Украине.
Согласно информации Alibaba, китайский поставщик "Брокер Эксперт", компания Hangzhou Shinerain, расположена в восточной провинции Чжэцзян и имеет от 5 до 15 сотрудников. Обычно она продает женскую одежду, то есть поставка защитных головных уборов в РФ не входит в ее обычную схему ведения бизнеса.
Китайская компания заявила, что ей ничего не известно о Пригожине или связях "Брокер Эксперт" с ЧВК "Вагнер". Она добавила, что производит шлемы для игрового использования, которые вряд ли подойдут для защиты на поле боя.
При этом компания отказалась прислать FT фотографии шлемов и добавила, что они не отгружали бы ничего незаконного.
Отметим, что Россия в войне с Украиной использует не только регулярную армию, но и наемников, воюющих против нашей страны в составе частных военных компаний. Например, ЧВК "Вагнера", в частности, вербует в свои ряды осужденных.
Против ЧВК "Вагнера" ввели санкции разные страны, в том числе США и члены ЕС.
Напомним, в феврале в Белом доме сообщили, что в Украине погибли более 30 тысяч "вагнеровцев". Пригожин признал провал своих наемников в Бахмуте и обвиняет в этом российское Минобороны.
При этом Пригожин хочет перебросить своих наемников в Африку.
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