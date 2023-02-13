Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он якобы летал в Бахмут

Информационные ресурсы основателя ЧВК "Вагнер" 6 февраля опубликовали видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 для бомбардировки Бахмута.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета", - заявил Пригожин.

Напомним, недавно США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.

Кроме того, по данным западных СМИ, Британия также планирует признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

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