RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригожин "похвалил" украинскую армию. Разведка объяснила заявления владельца "вагнеровцев"

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже ищет виновных в поражениях в Украине, а причастные пытаются переложить ответственность. Поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "похвалил" украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Разведчик прокомментировал недавнее интервью Пригожина. В нем владелец "вагнеровцев" назвал украинскую армию второй в мире, а своих наемников - первой армией мира.

Юсов отметил, что украинцы не нуждаются в "похвалах" от оккупантов, а такие заявления россиян свидетельствуют о поиске виновных среди кремлевского окружения.

"Украинцы сами знают, что у нас действительно хорошая армия, прекрасный народ и крепкое государство. Интервью, которое мы сейчас наблюдаем, прежде всего, ориентировано на внутреннюю аудиторию. Оно является продолжением как противостояние внутри российского военно-политического руководства и тех кругов, которые, в частности, представляет упомянутый субъект (Пригожин - ред.). Так и собственно это переложение ответственности за уже фактически поражения геополитические и, в том числе и на поле боя, которые уже состоялись", - сказал он.

По словам Юсова, российская элита и "жители башен Кремля" уже ищут виновных в поражениях в Украине и пытаются организовать себе жизнь в "постпутинской" реальности.

Роль Пригожина в войне

Евгений Пригожин до полномасштабной войны был соратником российского диктатора Владимира Путина. Его называли "поваром" и "финансистом Путина".

После ряда поражений на фронте Россия привлекла к боевым действиям ЧВК "Вагнера", основателем которой является Пригожин. Именно его наемники помогли регулярной армии РФ захватить города в Луганской области, в частности, Рубежное.

Позже "вагнеровцев" бросили на Донецкое направление. Пригожин заявил, что его боевики захватили Соледар и пытались взять Бахмут. Сам "повар Путина" активно критикует военное руководство России и обвиняет его в поражениях на фронте.

Подробнее о Бахмуте, заявлениях Пригожина о "взятии" и потерях боевиков - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераЕвгений ПригожинГлавное управление разведкиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВагнеровцы