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Пригожин планирует набрать в "Вагнер" на войну с Украиной 30 тысяч жителей России

Фото: повар Путина набирает жителей России на войну с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская группа "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая. Вместо заключенных теперь берут свободных граждан.

Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пригожин утверждает, что рекрутинговые центры "Вагнера", которые, по его словам, открылись на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день. Он не представил никаких доказательств в поддержку этих цифр.

Люди Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток русских по захвату украинского города Бахмут, который с лета прошлого года выстоял в самом продолжительном и кровопролитном сражении за год войны.

В январе Соединенные Штаты оценили, что у "Вагнера" было около 50 тысяч боевиков в Украине, в том числе 40 тысяч осужденных, которых Пригожин завербовал из российских тюрем с обещанием бесплатного помилования, если они проживут шесть месяцев.

Украинские официальные лица заявили, что около 30 тысяч боевиков "Вагнера" дезертировали, были убиты или ранены.

Пригожин сказал, что вербовка идет лучше, чем он ожидал, и что добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых он брал раньше.

"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", - сказал он.

Пригожин в течение нескольких месяцев вел активную пиар-кампанию, расхваливая роль "Вагнера" в наступлении России, часто жалуясь на то, что высшее военное руководство не уделяет должного внимания его группировке, и даже утверждая, что у нее не хватает боеприпасов.

Ранее британская разведка сообщала, что группа "Вагнер" потеряла на войне с Украиной половину набранных заключенных и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа будет вынуждена сократить активность на фронте.

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