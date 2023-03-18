Пригожин планирует набрать в "Вагнер" на войну с Украиной 30 тысяч жителей России

Пригожин утверждает, что рекрутинговые центры "Вагнера", которые, по его словам, открылись на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день. Он не представил никаких доказательств в поддержку этих цифр.

Люди Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток русских по захвату украинского города Бахмут, который с лета прошлого года выстоял в самом продолжительном и кровопролитном сражении за год войны.

В январе Соединенные Штаты оценили, что у "Вагнера" было около 50 тысяч боевиков в Украине, в том числе 40 тысяч осужденных, которых Пригожин завербовал из российских тюрем с обещанием бесплатного помилования, если они проживут шесть месяцев.

Украинские официальные лица заявили, что около 30 тысяч боевиков "Вагнера" дезертировали, были убиты или ранены.

Пригожин сказал, что вербовка идет лучше, чем он ожидал, и что добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых он брал раньше.

"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", - сказал он.

Пригожин в течение нескольких месяцев вел активную пиар-кампанию, расхваливая роль "Вагнера" в наступлении России, часто жалуясь на то, что высшее военное руководство не уделяет должного внимания его группировке, и даже утверждая, что у нее не хватает боеприпасов.