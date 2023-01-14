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Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ и стал ближе к Путину, - ISW

Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Пригожин хочет использовать эту "победу" в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России.

"Последующее упоминание Минобороны России о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", - пишут эксперты.

Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту РФ Владимру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия.

В то же время Путин может принять меры по формированию лояльных к Минобороны военных блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.

Глава ЦИК Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровый и "глава" "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами.

Высокопоставленные путинские союзники вручили группе военкоров, в том числе Александру Сладкову и журналисту, работающему на Wargonzo, официальную благодарственную грамоту, подписанную секретарем Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Это последнее событие в череде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блогерами, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж", - отмечают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Первоначальное заявление Минобороны, в котором группа "Вагнера" не упоминалась, вызвало значительную негативную реакцию в российском информационном пространстве, вынудив Шойгу признать участие наемников.
  • Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России.
  • Путин, возможно, принимает меры по формированию кадров лояльных к Минобороны военных блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.
  • Высокопоставленные украинские официальные лица продолжают прогнозировать активизацию операций весной 2023 года и маловероятность наступления России из Беларуси.
  • Реакция на россиян, бежавших за границу, рискует еще больше расколоть Кремль и ультранационалистическое провоенное сообщество.
  • Сообщается, что президент России Владимир Путин приказал российским оккупационным властям депортировать украинских детей в Россию в соответствии со схемами переселения по медицинским показаниям.
  • Российские силы проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, в то время как украинские силы, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки.
  • Украинская разведка сообщила, что российские силы стремятся довести численность личного состава до двух миллионов к неустановленной дате.
  • Атаки украинских партизан продолжают отвлекать российские ресурсы от линии фронта в тыловые районы на оккупированных территориях.

Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона опровергает эту информацию.

Однако ранее Пригожин вместе с наемниками "Вагнера" заявили, что именно они зашли в город. Уже 13 января главарь боевиков Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

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ЧВК Вагнера