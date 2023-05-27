Пригожин обещает оккупантам взять Киев, если станет главнокомандующим (перехват)

В разговоре со знакомым россиянином оккупант рассказал, что Пригожин при избрании его главнокомандующим обещает взять Киев за 12 дней.

Кроме того, во время разговора мужчины возмущаются тем, что руководство знает откуда в Белгородскую область заходят российские военные из добровольческого корпуса и из легиона "Свобода России", однако не предупреждают об этом своих солдат, которые там обороняют границу РФ.

Один из россиян рассказал о плохом обеспечении территориальной обороны в Белгородской области, в которой, по словам собеседника, нечем стрелять.

Операция в Белгородской области

В понедельник, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

После прохождения границы добровольцами РФ, местные власти объявили режим контртеррористической операции, однако позже отменили его, несмотря на то, что военные до сих пор находятся на территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области можно узнать в материале РБК-Украина.

Частная военная компания "Вагнера"

ЧВК "Вагнера" воюет на стороне РФ под руководством Пригожина. Их основные силы уже более 10 месяцев сконцентрированы на Бахмутском направлении, однако тщетно. Несмотря на отчаянные попытки россиян, взять город им до сих пор не удалось.

Мы сообщали, что недавно между руководителем ЧВК "Вагнера" и руководством МО РФ возник конфликт, после того, как министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". В то же время этим стало заниматься российское Министерство обороны под прикрытием частной военной компании, непосредственно связываемой с министром обороны.

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