RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригожин обещает оккупантам взять Киев, если станет главнокомандующим (перехват)

Фото: глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (кадр видео)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обещает россиянам, что, если его назначат главнокомандующим ВС РФ, он сможет взять Киев менее чем за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре со знакомым россиянином оккупант рассказал, что Пригожин при избрании его главнокомандующим обещает взять Киев за 12 дней.

Кроме того, во время разговора мужчины возмущаются тем, что руководство знает откуда в Белгородскую область заходят российские военные из добровольческого корпуса и из легиона "Свобода России", однако не предупреждают об этом своих солдат, которые там обороняют границу РФ.

Один из россиян рассказал о плохом обеспечении территориальной обороны в Белгородской области, в которой, по словам собеседника, нечем стрелять.

Операция в Белгородской области

В понедельник, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

После прохождения границы добровольцами РФ, местные власти объявили режим контртеррористической операции, однако позже отменили его, несмотря на то, что военные до сих пор находятся на территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области можно узнать в материале РБК-Украина.

Частная военная компания "Вагнера"

ЧВК "Вагнера" воюет на стороне РФ под руководством Пригожина. Их основные силы уже более 10 месяцев сконцентрированы на Бахмутском направлении, однако тщетно. Несмотря на отчаянные попытки россиян, взять город им до сих пор не удалось.

Мы сообщали, что недавно между руководителем ЧВК "Вагнера" и руководством МО РФ возник конфликт, после того, как министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". В то же время этим стало заниматься российское Министерство обороны под прикрытием частной военной компании, непосредственно связываемой с министром обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиевЕвгений Пригожин