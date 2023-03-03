Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, однако это дезинформация, - ЦНС

Руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин записывает видео о якобы окружении Бахмута оккупантами. Однако это все является частью дезинформационной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отметили в Центре национального сопротивления, свои видео Пригожин записал в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил еще 20 февраля.

"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", - пишет пресс-служба.

Российское командование избегает посещения передовой, а лично Пригожин не в первый раз имитирует пребывание в тылу.