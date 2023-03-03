Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, однако это дезинформация, - ЦНС
Руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин записывает видео о якобы окружении Бахмута оккупантами. Однако это все является частью дезинформационной кампании.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как отметили в Центре национального сопротивления, свои видео Пригожин записал в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил еще 20 февраля.
"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", - пишет пресс-служба.
Российское командование избегает посещения передовой, а лично Пригожин не в первый раз имитирует пребывание в тылу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью российские кафиры взорвали мост , который соединяет Бахмут с соседним селом Хромово.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.