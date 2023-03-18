Пригожин и Кадыров угрожают власти Путина, - разведка Эстонии

По мнению эстонских специалистов, сейчас выйти на первый план пытается архирадикальная фракция правящей элиты, в то же время даже когда-то умеренные чиновники стали привлекать к себе внимание достаточно экстремистскими заявлениями.

"Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь – продолжить борьбу, используя все более радикальные методы", - говорится в материале.

В Службе внешней разведки Эстонии считают, что подобная радикализация политической элиты может быть частью плана Путина. Он позволяет радикалам высказываться, чтобы показать, что с его исчезновением у власти РФ станет еще более экстремистская группа.

Путин позволил Пригожину и Кадырову расширить свою власть и набрать большую популярность среди российской общественности. Президент России, по версии эстонской разведки, беспокоится о том, что умеренные политики могут представить себя альтернативой его режиму.

"Чтобы предотвратить это, он заставляет силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями. Один из примеров - бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то считавшийся по поводу либерального политика, а сейчас грозящий ядерными ударами половине мира", - объяснили в разведке.

В Службе внешней разведки предполагается, что рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля. В какой-то момент Путину самому может стать трудно обуздать ультрарадикалов, вдохновленных их растущим влиянием. Пригожин и Кадыров особенно опасны в этом контексте, поскольку каждый из них, в сущности, имеет свою частную армию.