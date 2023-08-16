Пригожин бывает в Беларуси. В ГУР раскрыли, чем сейчас занимается главарь "вагнеровцев"

Он подтвердил, что после неудачного переворота Пригожин бывает в Беларуси. По его словам, и сам Пригожин, и его боевики вернулись в "бизнес"

"Из того ИПСО и троллинга, что мы видим, чем занимаются "вагнеровцы" на границах стран-членов НАТО и ЕС - это один из инструментов, которые они используют и выполняют сегодня. А вообще занимаются собственными делами, в частности, бизнес-проектами. Это не идеологическая структура, там главный интерес - меркантильный", - объяснил представитель разведки.

Он добавил, что ЧВК "Вагнера" возобновила деятельность, которая была у них до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сохраненные, живые, на свободе ("вагнеровцы", - ред.) и со значительным количеством возможности внутри так называемой РФ и извне. Мы говорим сейчас не об Украине. Об их традиционной деятельности, которая была связана с ЧВК "Вагнера"", - сказал Юсов.

Также разведчик прокомментировал прогнозы журналистов о том, что якобы через полгода в России может произойти еще один бунт, или Пригожин погибнет.

"И такие прогнозы могут на чем-то основываться, но жизнь и реальность иногда смелее и интереснее, чем любые прогнозы", - добавил он.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что уводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

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