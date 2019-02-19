Вироки у невеликих справах Майдану є умовними, - ГПУ

У великих справах щодо побиття значної кількості потерпілих, за словами Горбатюка, не має вироків

В небольших делах относительно преступлений на Майдане назначаются условные меры наказания или отсутствует привлечении к ответственности. Об этом сообщил начальник управления Специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что результат расследования свидетельствует о том, что правоохранители либо не привлекаются к ответственности, или в тех незначительных приговорах, которые были, получают условные меры наказания.

"Хотя это касается этих приговоров - того же истязание казака Гаврилюка, где назначались условные сроки. А в больших делах, где инкриминируется избиение значительного количества пострадавших, к сожалению, нет приговоров, нет завершения расследования", - сообщил Горбатюк.

Ранее директор Государственное бюро расследований Роман Труба заявил, что дела против фигурантов дела расстрела Хмельницкого Майдана - Виктора Крайтора и Виталия Тарадая переданы в ГБР.

Также РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура не будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева о том, чтобы отдать на поруки задержанного бойца спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины Виталия Тарадая.