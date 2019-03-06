Засудженого до 15 років в'язниці екс-президента Південної Кореї відпустять під заставу

Суд у Сеулі схвалив відповідне клопотання у зв'язку з погіршенням здоров'я екс-президента

Бывшего президента Южной Кореи в 2008-2013 годах Ли Мен Бака, осужденного на 15 лет лишения свободы за коррупцию, отпустят под залог. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Ренхап".

Указано, что суд в Сеуле одобрил ходатайство, поданное 29 января, из-за ухудшения здоровья бывшего президента и по ряду других причин.

Отметим, что Ли Мен Бака выпустили под залог в размере 1 млрд вон (около 886 тыс. долларов) при условии, что он будет проживать по месту регистрации и общаться только с близкими родственниками и законными представителями.

Напомним, экс-президента приговорили к 15 годам тюрьмы в октябре 2018 года. Центральный суд Сеула признал его виновным в растрате 24,6 млрд вон (21,7 млн долларов), получении взяток и других преступлениях, которые были совершены в годы его президентства. Бывшего главу государства также обязали выплатить штраф в 13 млрд вон (11,5 млн долларов).

Как писало РБК-Украина ранее, экс-президент Южной Кореи получила еще 8 лет тюрьмы. Пак Кын Хе также обязали выплатить около 3 миллионов долларов штрафа.