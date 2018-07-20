Екс-президент Південної Кореї отримала ще 8 років в'язниці

Пак Кин Хе також зобов'язали виплатити близько 3 мільйонів доларів штрафу

Колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе була засуджена ще до 8 років тюремного ув'язнення за розтрату державних коштів і втручання у вибори, передає агентство "Ренхап".

Таке рішення прийняв суд у Сеулі. Крім того, екс-президента зобов'язали виплатити штраф у розмірі 3,3 млрд вон, тобто, близько 3 мільйонів доларів.

Зазначено, що держзвинувачення наполягало на 15 роках в'язниці для неї. Пак Кин Хе не була присутня на засіданні, так як вважає "політично мотивованими" суди проти неї.

Відзначається, що в січні екс-президенту були пред'явлені звинувачення в отриманні коштів з бюджету Національного розвідувального агентства країни, а також в незаконній участі в призначенні кандидатів на вибори від правлячої в роки її президентства партії.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Пак Кин Хе у квітні була визнана винною в хабарництві, її засудили до 24 років в'язниці. Вона була визнана винною у 16 з 18 інкримінованих звинувачень. Суд також призначив екс-президенту штраф у розмірі 17 млн ​​доларів. Пак і її захист не були присутні на виголошенні вироку.

6 квітня 2018 року суд підтвердив, що екс-президент вступила в змову зі своєю наближеною Чхве Сун Сіль і отримала мільярди вон від конгломератів Samsung і Lotte для фінансування некомерційних фондів.