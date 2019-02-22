На вирок Януковичу подали нову апеляцію

Апеляцію складено на 190 сторінках

Платные адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича подали апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда Киева, согласно которому экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения "Авери Лекс".

Отмечается, что апелляция составлена на 190 страницах.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства - все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы", - прокомментировал адвокат Виталий Сердюк.

Сердюк подчеркнул, что апелляция, ранее поданная адвокатом Центра вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной.

"В отношении адвоката Юрия Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления, предусмотренного статьей 400-1 Уголовного кодекса Украины - представительство в суде без полномочий, а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности - лишении права заниматься адвокатской деятельностью", - заявил защитник Януковича.

Напомним, защитник Януковича Александр Байдык обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. Так, адвокат просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ. Кроме того, Байдык просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

Как писало РБК-Украина ранее, государственный адвокат Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене.

Так, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.