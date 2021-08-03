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У передмісті Афін почалася евакуація через лісові пожежі

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 серпня, через масштабну лісову пожежу в північній частині Афін почали евакуацію людей. Оскільки вогонь вийшов з-під контролю і поширився на три нових фронти в умовах сильної спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Спочатку пожежа почалася біля колишньої королівської літньої резиденції в Татої близько полудня, але тепер він поширився на Ано Варимбомбі, поруч з декількома центрами верхової їзди, і на територію недалеко від житлового селища Адамес, що призвело до його евакуації і закриття ділянки національного шосе неподалік.

"Ситуація зовсім нехороша. Вогонь рухається до Варимбомбі і знаходиться дуже близько до будинків", - заявив мер міста Ахарнона Спірос Вреттос.

Влада також евакуювала табір біля головної площі Варимбомбі, листяного передмістя і популярного місця відпочинку городян з дачами в цьому районі. Близько 80 дітей з табору були доставлені на автобусі до найближчої станції метро, де їх забрали батьки.

Управління цивільної оборони Греції також розсилає попередження на мобільні телефони в околицях пожежі, закликаючи людей покинути район, а жителям віддалених передмість, таких як Еритрея, рекомендовано закрити вікна і труби, щоб дим і попіл не потрапили в їх будинки.

Нагадаємо, 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі.

Крім того, у Греції через лісові пожежі евакуювали кілька сіл.

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пожежаевакуаціяГреціяАфины