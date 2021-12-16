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"Запросимо Москву на нараду": Столтенберг вважає необхідним діалог НАТО та Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Москву запросять на нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Столтенберга на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

Він зазначив, що РФ хочуть запросити на нараду з представниками країн-членів Альянсу.

"Хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібний", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче провести зустріч за участю представників Росії та членів НАТО. Але рішення ще не прийнято, потрібні консультації з ЄС.

Зазначимо, країни Східної Європи вже його розкритикували пропозицію Байдена провести зустріч членів НАТО і РФ.

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НАТОРосійська ФедераціяУкраїнаЄнс Столтенберг