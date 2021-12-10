ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Діалог НАТО і Росії. США консультуватимуться з ЄС

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 10 грудня 2021 11:45
Діалог НАТО і Росії. США консультуватимуться з ЄС Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден хоче провести зустріч за участю представників Росії та членів НАТО. Але рішення ще не прийнято, потрібні консультації з ЄС.

Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна, посилаючись на Wall Street Journal.

В Адміністрації Байдена заявили, що США потрібні додаткові консультації з ЄС і Росією перед затвердженням формату будь-яких зустрічей провідних країн НАТО з Москвою.

Вашингтон продовжує переговори з Москвою і європейськими партнерами після розмови Байдена і президента РФ Володимира Путіна, повідомив американський чиновник.

Нагадаємо, країни Східної Європи вже його розкритикували пропозицію Байдена провести зустріч членів НАТО і РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет