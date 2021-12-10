Діалог НАТО і Росії. США консультуватимуться з ЄС
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Президент США Джо Байден хоче провести зустріч за участю представників Росії та членів НАТО. Але рішення ще не прийнято, потрібні консультації з ЄС.
Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна, посилаючись на Wall Street Journal.
В Адміністрації Байдена заявили, що США потрібні додаткові консультації з ЄС і Росією перед затвердженням формату будь-яких зустрічей провідних країн НАТО з Москвою.
Вашингтон продовжує переговори з Москвою і європейськими партнерами після розмови Байдена і президента РФ Володимира Путіна, повідомив американський чиновник.
Нагадаємо, країни Східної Європи вже його розкритикували пропозицію Байдена провести зустріч членів НАТО і РФ.