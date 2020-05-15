"Запрошені" від ОРДЛО в Трьохсторонній контактній групі мають російське громадянство, - Резніков

Російська Федерація "запросила" на вчорашнє засідання Тристоронньої контактної групи так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Ніконорову. Однак так звані представники ОРДЛО мають громадянство РФ.

Про це РБК-Україна повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, засідання ТКГ почалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00-16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ), підключили так званих "запрошених" від ОРЛО (Дейнего) і ОРДО (Ніконорова).

У період з 13:00 до 15:00, як розповів Резніков, українська сторона повідомила делегації РФ про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" від окремих районів Донецької та Луганської областей України, є громадянами РФ.

Так, для прикладу українська сторона висунула копії закордонного та внутрішнього паспорта РФ Дейнего.

Фото: копії закордонного та внутрішнього паспорта РФ Владислава Дейнего (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи долучили заступників міністрів економіки України та Росії. Заступники міністрів працювали в економічній групі, яка відповідає за питання відновлення постраждалих від війни районів Донбасу.