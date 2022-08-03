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Запрошення до капітуляції. У Зеленського відреагували на готовність Путіна до переговорів

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-канцлер ФРН Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до дипломатії з Україною. Такі ініціативи Москви можуть бути тільки запрошенням до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою - запрошує до капітуляції. Шредер - відомий глашатай імперії і голос при царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу - м'яч на її полі", - підкреслив Подоляк.

При цьому він нагадав про те, що переговори можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ окупантів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова на мирні переговори з Україною. Але тільки на умовах російської сторони.

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