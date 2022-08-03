Запрошення до капітуляції. У Зеленського відреагували на готовність Путіна до переговорів

Екс-канцлер ФРН Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до дипломатії з Україною. Такі ініціативи Москви можуть бути тільки запрошенням до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter .

"Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою - запрошує до капітуляції. Шредер - відомий глашатай імперії і голос при царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу - м'яч на її полі", - підкреслив Подоляк.

При цьому він нагадав про те, що переговори можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ окупантів.