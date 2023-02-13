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Пригоняют свежее "мясо". Федоров предупредил о ротациях врага в Запорожской области

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Понедельник 13 февраля 2023 15:03
Пригоняют свежее "мясо". Федоров предупредил о ротациях врага в Запорожской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированной территории Запорожской области враг осуществляет ротации, чтобы восстановить количество солдат из-за потерь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, мобилизованные возвращаются в Россию или в черных пакетах, или же едут "отдохнуть" в госпитали. В Запорожскую область пригоняют все больше свежего "мяса", а также надзирателей за местными марионетками.

"Так, у гауляйтера оккупированной части Запорожской области Балицкого появилось уже два заместителя-гастролера. Если раньше к нему приставили надзирателя из Челябинска. То сейчас вторым стал надзиратель из Красноярского края", - добавил Федоров.

Также городской голова отметил, что гражданские отказываются сотрудничать с оккупантами даже ради "престижных" должностей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе оккупанты начали, не стесняясь, приставать к девушкам-подросткам и молодым женщинам.

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