В прифронтовом Покровске остается еще более 20 тысяч жителей, - ОВА

В Покровске Донецкой области, возле которого идут тяжелые бои, остаются тысячи человек. В городе находится еще более 24 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

"Сейчас в общине остается 35 тысяч человек, в самом Покровске - 24,5 тысячи детей в общине 1600, в Покровске - 929", - сказал он.

По словам главы Донецкой ОВА, за месяц более 20 тысяч человек выехали из Покровска, среди них более трех тысяч детей.

Эвакуированные из Покровска люди едут в Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Киевскую области. Как отметил Филашкин, большую помощь оказывает Днепропетровская область.

По данным Донецкой ОВА, обстановка в области сложная - за сутки более 2700 раз враг обстрелял регион. 16 человек ранены и один человек погиб.