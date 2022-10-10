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В прифронтовых общинах Днепропетровской области был введен новый запрет: что известно

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 20:22
В прифронтовых общинах Днепропетровской области был введен новый запрет: что известно Фото: В прифронтовых общинах Днепропетровской области ввели новый запрет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В прифронтовых общинах Днепропетровской области, 10 октября, был введен запрет на продажу алкоголя. Речь идет о части общин Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Совместным решением Областной военной администрации и военного командования введен полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, вино и слабоалкогольные напитки в розничной торговле и общепите на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широкивской района Кривой Рог с 10 октября 2022", - говорится в сообщении.

По словам Вилкула, в других общинах Криворожского района и в Кривом Роге продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме.

Глава Криворожской военной администрации обратился к представителям бизнеса с призывом посчитать, что им выгоднее: соблюдать этот запрет или полный запрет на продажу алкоголя.

"Зафиксируем такие случаи - будем запретить и в других районах города", - добавил Вилкул.

Напомним, что в приграничных общинах Киевской области, граничащих с Беларусью, также вводили запрет на продажу алкоголя.

Ранее стало известно, что ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области.

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