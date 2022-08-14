RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прийом "машини часу". Росія повертає українські міста у Середньовіччя, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно повертає українські міста у Середньовіччя. Змушує людей жити без тепла, води, газу й зв'язу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росія у цій війні використовує прийом "машини часу", відкидаючи цілі українські міста у Середньовіччя. Люди живуть без світла, зв'язку, тепла, води та газу. Без прав і законного захисту. Так само, як і в самій Росії. "Середньовіччя" - основна стаття експорту країни-агресора", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому визнання Росії державою-спонсором тероризму важливе для України та світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна