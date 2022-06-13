Приїде чи ні: Шольц відмовився коментувати візит в Україну

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі залишається під питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Шольц, Макрон і Драгі можуть здійснити спільний візит в Україну у червні, аби продемонструвати європейську єдність.
Пізніше з'явилась інформація, що візит може відбутися вже у четвер, 16 червня.
Проте сьогодні Шольц відмовився відповідати журналістам на питання, чи дійсно в його графіку є візит до України вже цього тижня.
Нагадаємо, німецький лідер жодного разу не був в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії, за що піддавався критиці.
Зазначимо, адміністрація президента Франції також наразі не підтверджує плани щодо візиту Макрона в Київ.