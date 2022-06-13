Приїде чи ні: Шольц відмовився коментувати візит в Україну

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі залишається під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шольц, Макрон і Драгі можуть здійснити спільний візит в Україну у червні, аби продемонструвати європейську єдність.

Пізніше з'явилась інформація, що візит може відбутися вже у четвер, 16 червня.

Проте сьогодні Шольц відмовився відповідати журналістам на питання, чи дійсно в його графіку є візит до України вже цього тижня.