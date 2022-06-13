RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приїде чи ні: Шольц відмовився коментувати візит в Україну

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі залишається під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шольц, Макрон і Драгі можуть здійснити спільний візит в Україну у червні, аби продемонструвати європейську єдність.

Пізніше з'явилась інформація, що візит може відбутися вже у четвер, 16 червня.

Проте сьогодні Шольц відмовився відповідати журналістам на питання, чи дійсно в його графіку є візит до України вже цього тижня.

Нагадаємо, німецький лідер жодного разу не був в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії, за що піддавався критиці.

Зазначимо, адміністрація президента Франції також наразі не підтверджує плани щодо візиту Макрона в Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВійна Росії проти України