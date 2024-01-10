Приднестровье заявило о "стрельбе" на границе с Украиной. ГПСУ говорит, что ничего не фиксировала

Сегодня в так называемом приднестровском "МГБ" заявили, что 7 января у границы с Украиной произошел инцидент со стрельбой. После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины.

В комментарии РБК-Украина Демченко заявил, что ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой, а заявления так называемого "МГБ" могут нести провокационный характер.

"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемого Приднестровья, скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", - пояснил представитель ГПСУ.

Что такое Приднестровье

Приднестровье или ПМР (полное название Приднестровская Молдавская Республика) - непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы. ПМР занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки.

ПМР объявило свою "независимость" в 1991 году, а в 2006 году приднестровские сепаратисты захотели присоединиться к РФ. Сегодня на территории ПМР находятся так называемые российские "миротворцы", однако РФ независимость Приднестровья также не признает.

ПМР и война в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину была угроза нападения русских войск с территории Приднестровья.

Кроме того, в прошлом году в ПМР заявляли о якобы предотвращении "теракта", который якобы готовился по указанию СБУ. Как объясняли в Центре стратегических коммуникаций, Россия использует Приднестровье для дестабилизации ситуации в Украине и Молдове.

Также подобные заявления в Украине считают попыткой марионеточной власти ПМР заявить о своей "субъектности" и выпросить больше помощи от Москвы.

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