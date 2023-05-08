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Приднестровье попросило РФ увеличить число миротворцев из-за "угрозы терактов"

Иллюстративное фото: Приднестровье попросило РФ увеличить число миротворцев из-за "угрозы терактов" (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев из-за "ухудшения рисков безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого главу представительства Приднестросья в Москве Леонида Манакова в интервью "РИА Новости".

По его словам, на данный момент количество миротворцев в зоне безопасности не превышает 450. При этом по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, полагается 3100 человек.

Манаков заявил, что Приднестровье уже не раз просило об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военных из числа россиян, которые, постоянно проживают в Приднестровье.

"Поэтому такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", - заявил он.

Напомним, в начале марта так называемые "власти" Приднестровья обвинили СБУ в планах организовать теракт. В Молдове допустили, что такие вбросы могли оказаться частью плана РФ по дестабилизации в стране.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не будут предпринимать никаких инициативных действий в отношении Приднестровья.

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