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Придністровський регіон вимагає "незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС

Автор: Олександр Мороз

Придністровський регіон Молдови, який непідконтрольний офіційному Кишиневу з 1990 року, відреагував на його заявку на вступ до Євросоюзу. Представники сепаратистської влади хочуть діалогу про визнання своєї "незалежності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так зване "Міністерство закордонних справ ПМР".

"Розцінюємо подачу керівництвом Республіки Молдова заявки на членство в Європейському союзі як геополітичне рішення, що веде до зміни міжнародних кордонів і сфер впливу", - йдеться в заяві.

Непідконтрольний молдавській владі Тирасполь зазначає, що заявка Кишинева "ставить остаточну крапку в процесі врегулювання, що вимагає термінового міжнародно-правового оформлення".

"У сформованих нових обставинах, у тому числі створених діями керівництва Молдови, закликаємо молдавську сторону приступити до діалогу з Придністров'ям з метою остаточного цивілізованого врегулювання взаємин на основі мирного добросусідського існування двох незалежних держав шляхом підписання всеосяжного міждержавного договору", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року президент Молдови Майя Санду підписала заявку на вступ до Європейського Союзу. Заявка була підписана на тлі аналогічних дій України і Грузії.

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