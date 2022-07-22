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Придністров'я має намір увійти до складу Росії. У Молдові відповіли

Фото: Придністров'я має намір увійти до складу Росії (esp md)
Автор: Валерія Поліщук

Влада невизнаного Придністров'я заявила про намір домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.

Про це заявив глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За його словами, вектор Придністров'я протягом усіх років існування регіону "залишається незмінним".

"Це відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до РФ. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - заявив Ігнатьєв.

У свою чергу в Бюро реінтеграції Молдови відреагували на заяву Ігнатьєва, заявивши, що міжнародні партнери і конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У відомстві підкреслили, що реінтеграція Молдови є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

Нагадаємо, уряд Молдови планує проаналізувати закони та міжнародні угоди з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що заявка Молдови на вступ до ЄС, є "цілком законною", незважаючи на ситуацію з Придністров'ям.

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