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Не Придністров'я. Молдова заперечує дані ЗСУ про місце запуску ракет по Вінниці

Автор: Сергей Новиков

Молдова заперечує, що ракетний удар по аеропорту у Вінниці було завдано з непідконтрольної території в Придністров'ї. Українська сторона висувала саме таку версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони Молдови.

"Міністерство оборони Республіки Молдови категорично заперечує факт запуску ракет по території України з Придністров'я", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що ракети були запущені орієнтовно саме з Придністров'я.

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів і почалася пожежа. Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинула одна особа.

Також РБК-Україна публікувало фото і відео наслідків цього удару.

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ВінницяПриднестровьеВійна Росії проти України