Доведеться платити? Що буде з цінами на проїзд у Харкові

Вводити плату за проїзд у метро та у комунальному транспорті Харкова поки не збираються. Він залишається безплатним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі "Українського радіо Харкова" заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгена Водовозова.

"Комунальний транспорт залишається безкоштовним. Водночас у місті працюють приватні перевізники. Людина має вибір: заплатити 20 грн або не платити зовсім", - розповів посадовець.

За його словами, зараз у Харкові курсує 34 трамваї, понад 80 тролейбусів, 74 автобуси. На маршрути вивели не весь комунальний транспорт.

"Охоплено майже всі райони Харкова. Не відновлювали роботу там, де небезпечно. Деякі маршрути, як, наприклад, на селище Жуковського скасували після обстрілу", - уточнив він.