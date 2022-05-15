"Доведеться пережити короткий період позбавлення". Кулеба про наслідки війни для Німеччини

"Іноді краще допомогти комусь іншому і пережити короткий період позбавлення, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор і нічого не робити, просто дозволити проблемі зрештою постукати у ваші двері", - сказав він.

У той же час, на думку Кулеби, в Україні запропонували чесну угоду

"Дайте нам все що нам потрібно, і ми стримуємо Росію, і переможемо її в Україні, щоб вони ніколи не стукали до вас", - нагадав він.