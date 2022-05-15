"Доведеться пережити короткий період позбавлення". Кулеба про наслідки війни для Німеччини

Для того, щоб "Росія не постукала в двері" до німців, ФРН повинна допомогти Україні впоратися з ворогом на її території. Хоча, можливо, при цьому і доведеться "пережити короткий період позбавлення".
Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.
"Іноді краще допомогти комусь іншому і пережити короткий період позбавлення, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор і нічого не робити, просто дозволити проблемі зрештою постукати у ваші двері", - сказав він.
У той же час, на думку Кулеби, в Україні запропонували чесну угоду
"Дайте нам все що нам потрібно, і ми стримуємо Росію, і переможемо її в Україні, щоб вони ніколи не стукали до вас", - нагадав він.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.