"Доведеться надіти шинелі". У Росії погрожують молоді у разі провалу війни в Україні

Лідер російський комуністів Геннадій Зюганов пригрозив молоді тим, що їй "доведеться надіти шинелі", якщо буде провалена війна Росії проти України. Відповідну заяву він зробив на засіданні Молодіжного парламенту при Держдумі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За його словами, стратегія президента Володимира Путіна на "демілітаризацію України і боротьбу з нацизмом" була підтримана в Державній думі, Раді Федерації і Раді безпеки.
"Якщо ми ці завдання не вирішимо, всі, хто тут сидить... вам всім доведеться надіти шинелі", - додав Зюганов.
Нагадаємо, раніше тимчасово повірена в справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що військові дії проти України стали стратегічним провалом президента Росії Володимира Путіна. І від цього провалу значно постраждає сама Росія.
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