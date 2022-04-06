"Доведеться надіти шинелі". У Росії погрожують молоді у разі провалу війни в Україні

Лідер російський комуністів Геннадій Зюганов пригрозив молоді тим, що їй "доведеться надіти шинелі", якщо буде провалена війна Росії проти України . Відповідну заяву він зробив на засіданні Молодіжного парламенту при Держдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За його словами, стратегія президента Володимира Путіна на "демілітаризацію України і боротьбу з нацизмом" була підтримана в Державній думі, Раді Федерації і Раді безпеки.

"Якщо ми ці завдання не вирішимо, всі, хто тут сидить... вам всім доведеться надіти шинелі", - додав Зюганов.