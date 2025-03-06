Приобрел гараж - нашел машину: что с ней лучше сделать

На самом деле это история отнюдь не редкая: старый гараж продается новому владельцу вместе со всем содержимым. Которым может оказаться старая и вроде бы необычная машина. Что делать с таким доверием?

Мы знаем не один такой случай, когда гараж продавали человеку с условием, что он возьмет на себя хлопоты по утилизации всего, что в нем осталось. Или - коммунальщики сносят старые гаражи под застройку и вдруг находят в одном из них забытое авто - целое, комплектное, да еще и какой-то забытой модели.

Но как показывает жизнь, чаще всего брошенная в гараже машина брошена не зря - она представляет собой настоящую развалину, потому что узлы и агрегаты максимально изношены, а кузов за время простоя сгнил настолько, что, кажется, не выдержит погрузки на эвакуатор. Однако предположим, что мы таки имеем дело с каким-то редким экземпляром советских времен, с трофеем времен Второй мировой или, скажем, с культовым праворульным японцем на заднем приводе - и что делать с такой недвижимостью?

Проблема: нашли машину

Проблема не то чтобы критическая, но: есть вроде бы ценная для кого-то вещь, вроде бы заброшенная и типа как никому не нужна - однако так просто забрать ее из руин или вывезти на свалку тоже нельзя! Ведь она таки чья-то собственность и на кого-то записана. Какие могут быть действия в таком случае?

Если машина вам интересна

Скажем, почему-то вам хочется забрать машину из заброшенного или приобретенного гаража. Тогда вашим первым действием должно быть выяснение, что из нее можно сделать. Разберитесь, представляет ли модель машины хотя бы какую-то ценность - и если да, то можно:

Отреставрировать ее. Многолетний процесс, который отберет у вас кучу времени и порядка десяти-двадцати тысяч долларов, принесет вам в конце концов радость владения историческим автомобилем, но... Почти никогда полученный ретроавтомобиль, даже восстановленный в авторитетной мастерской до стопроцентной аутентичности, не будет стоить на рынке тех денег, которые вы на него потратите. Исключения случаются, но для этого вы должны найти в гараже редкую модель, которая не была распространенной даже в годы ее выпуска;

Оставить ее как авто выходного дня. Это очень хорошая идея - иметь старую машину "для души", но она не может быть заброшенной и ржавой. Взрослая игрушка должна давать владельцу эстетическое наслаждение и удовольствие от воскресных загородных променадов, а вы взамен будете иметь технические проблемы и дыры на кузове. То есть это снова немалые средства на ремонт и дальнейшее поддержание машины в строю. И учтите, что на обычных СТО за такие машины не берутся;

На запчасти. Если вам попалась модель, действительно популярная среди ретрофанов, может быть есть смысл распродать ее по агрегатам и мелким запчастям. Особенно ценятся детали отделки и фурнитура - хромированные бамперы, решетка радиатора, молдинги, дверные ручки, светотехника. Но все эти детали должны быть в идеальном или близком к тому состоянии;

Перепродать. Некоторым реставраторам может быть интересна старая машина, но все зависит от ее состояния. На самом деле профессиональных мастерских, умеющих зарабатывать на ностальгии сограждан, в Украине совсем немного, и такие профессионалы имеют широкий выбор материала для своих новых проектов. Им нужна более-менее редкая модель, в оригинальном виде, в максимально хорошем состоянии - да еще и желательно с документами. Если ваша находка соответствует хотя бы нескольким из этих условий - можете попробовать, но часто цена не намного отличается от цены металлолома;

А что скажет юрист?

Имейте в виду, что даже если владельца авто из заброшенного гаража уже нет с нами, может найтись претендент на право владения "раритетом" (многим гражданам раритетом почему-то кажутся все брошенные машины возрастом более 30 - 40 лет). Это могут быть родственники, соседи по подъезду, по гаражному кооперативу и т.д. Если у вас возникнет идея посоревноваться с ними за право владения находкой, убедитесь, что она того стоит (см. предыдущую главу).

Когда владелец неизвестен, его можно поискать через ближайший Сервисный центр МВД, написав соответствующий запрос (услуга платная, но тариф символический). И уже встретившись с владельцем, пробуйте договариваться с ним о продаже или ином виде переоформления машины.

Бывает и так, что найти владельца не удается. На такой случай есть процедура признания авто ничейным с последующим предоставлением ему статуса находки. Тогда находку заберут на хранение в полицию, а через 6 месяцев, если законный владелец не найдется, машину могут официально продать - в том числе и вам.

Коротко

Просим у читателей прощения, если своими рассуждениями разрушили веру в романтические истории об уникальных автомобилях, найденных в определенных заброшенных локациях. Автожурналисты rbc.ua свидетельствуют: такие случаи тоже бывают, в том числе и в Украине. Но счастливчиками обычно оказываются не случайные граждане, а заинтересованные люди, историки, коллекционеры и реставраторы, которые целенаправленно ищут себе объект для восстановления. Чтобы, помимо прочего, по завершении работ занести спасенное авто в некий виртуальный реестр культурного наследия страны.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".