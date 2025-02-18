На приобретение жилья для переселенцев по программе "єВідновлення" направили первые 100 млн гривен

В парламенте рассчитывают, что после этого процесс стартует для еще почти 3,5 тыс переселенцев, которые уже забронировали средства на покупку недвижимости. В общем, по состоянию на 16 февраля. жилищные сертификаты для обмена на новое жилье выдали более 14,5 тысячи семей. Более трети из них жилье на общую сумму почти 10 млрд гривен уже получила.

"По состоянию на 16 февраля, жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тысячи украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые семьи наконец начали это делать - в ближайшие дни ожидают проведения оплаты по сделкам купли-продажи 63 владельца сертификатов на общую сумму почти 110 млн гривен. 36 сертификатов обменивают на квартиры, а еще 16 переселенцев - владельцев сертификатов выбрали частные дома. Ожидаем завершения этих сделок", - сообщила Елена Шуляк.

При этом она подчеркнула, что несмотря на проблемы с финансированием, программу "єВідновлення" продолжают реализовывать для всех других категорий граждан, которые потеряли жилье в результате российской вооруженной агрессии. Так, по состоянию на 16 февраля по программе выдано уже 14,5 тысячи сертификатов на общую сумму почти 22 млрд гривен. По ним уже более 5 тысяч семей жилье уже купили - на общую сумму почти 10 млрд гривен. Это на 10% больше чем две недели назад.

"Мы постоянно работаем над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Так, Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 млн евро в текущем году. Готовность учреждения финансировать эти потребности означает, что мы смогли убедить международных партнеров в том, что программа реализуется максимально прозрачно и подотчетно. То есть, что эти средства используются по назначению - для помощи людям", - отметила Шуляк.

По ее словам, и Банк развития Совета Европы, и даже Всемирный банк в прошлом году уже выделяли средства на "єВідновлення". Благодаря этому удалось обеспечить финансирование программы на более чем 11 млрд гривен.

При этом Шуляк отметила, что для решения жилищных потребностей ВПЛ одной программы компенсаций "єВідновлення" недостаточно. Именно поэтому в конце октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11281 о всеукраинской инвентаризации всей недвижимости, разработанный парламентской ВСК по вопросам защиты ВПЛ и других лиц.

"Благодаря упорному труду наших коллег из ВСК мы создаем новый инструмент. Речь идет об информационной базе пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты, которая будет связана с другими государственными реестрами и базами данных. Этот процесс уже начат, поскольку инвентаризация уже происходит. Более того, только Фонд государственного имущества уже предоставил перечень из тысяч таких объектов. Сейчас проводится их аудит в каждой общине по всей Украине. После аудита таких помещений необходимо выяснить, как переделать или обустроить это жилье. Для этого могут быть привлечены деньги государства, или доноров, или грантовые средства", - сообщила Шуляк.

В то же время она отметила, что чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев составляют люди, чьи разрушенные дома находятся на временно оккупированных территориях. Но воспользоваться программой они не могут, поскольку Правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.

"Выделение средств - это прекрасно. Но переселенцы с востока Украины, с Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку "єВідновлення" на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой - они для них недоступны. Исправить это может только Правительство, поскольку отдельное законодательство для этого не нужно - такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом №2923-IX", - резюмировала парламентарий.