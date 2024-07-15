Первый линейный ускоритель установят в Сумском онкоцентре, - Медзакупки

С помощью новейшего оборудования врачи смогут таргетированно воздействовать на раковые клетки во внутренних органах, используя рентгеновское или гамма-излучение. То есть, оборудование позволяет полностью уничтожить или остановить рост опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей пациента.

Именно такой линейный ускоритель Elekta Harmony первым получил Сумской областной клинический онкологический центр. Стоимость оборудования составила 36 млн грн. Поставка следующих четырех линейных ускорителей в здравоохранительные учреждения Украины планируется в течение двух месяцев.

Работаем, чтобы качественная, безвозмездная медицинская помощь была доступна каждому пациенту. В прошлом году централизованно, на средства государства , вместе с МЗУ нам удалось закупить такое дорогостоящее оборудование, как линейные ускорители. Сегодня медучреждения, обеспечившие готовность принять, смонтировать и запустить в работу линейные ускорители, получают его. Благодаря современному оборудованию наши медики смогут более эффективно лечить онкологические заболевания", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Гендиректор МЗУ Эдем Адаманов также добавил, что впереди – ввод оборудования в эксплуатацию, но уже позади – 9 месяцев подготовки и еженедельных совещаний с больницами-получателями.

"Эти сложности – необходимые этапы на пути обеспечения украинцев доступом к инновационному безвозмездному лечению", – добавил Адаманов.

Он также отметил, что это именно то, ради чего работают Медзакупки.

"К нам приехал высокотехнологичный аппарат для лечения пациентов – линейный ускоритель. Это уже второй линейный ускоритель в нашей области, поэтому мы практически охватим всех пациентов новейшим лечением – проводимым во всем мире. Это стандарт лучевого лечения пациентов со злокачественными образованиями, при котором подача энергии идет в конкретную точку, все просчитывается на уровне программ: максимальная доза энергии направлена ​​непосредственно на опухоль», – отметил руководитель Сумского областного клинического онкологического центра Владимир Шевченко.

По его словам, для пациентов – это гораздо лучше, поскольку время лечения меньше, а эффективность – выше.

В прошлом году впервые была реализована централизованная закупка такого сложного оборудования в большом количестве за государственные средства. В общей сложности МЗУ приобрели 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн. При этом ожидаемая стоимость составила более 1 млрд грн, но благодаря эффективной работе с рынком МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% средств доказанного бюджета.