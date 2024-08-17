ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не пригодный по заключению ВВК: что делать, если в реестре не обновились данные

Украина, Киев, Суббота 17 августа 2024 19:10
UA EN RU
Не пригодный по заключению ВВК: что делать, если в реестре не обновились данные Фото: Обновление данных в ТЦК и СП (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Даниил Гончаренко

Украинцы сообщают о ситуации, когда военно-врачебная комиссия (ВВК) признает мужчину непригодным к службе, однако в реестре указано, что он состоит на учете.

РБК-Украина разбиралось, что делать в такой ситуации и как доказать, что врачи сочли вас непригодным.

Когда данные не обновляются

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, если во время проверки оказывается, что у лица отсутствует военно-учетный документ или его данные не соответствуют реальности, такое лицо может быть вызвано или доставлено в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак в интервью Главреду.

Даже если QR-код на военно-учетном документе подтянут, но, например, нет информации о прохождении медицинской комиссии, это может стать причиной доставки в ТЦК. Прохождение военно-врачебной комиссии является важным этапом, и если его миновать, это может привести к административному взысканию.

Даже если лицо не посещало ТЦК лично, но обновило данные через приложение "Резерв+" и получило военно-учетный документ с QR-кодом, отсутствие документов от ВВК или других необходимых данных может стать основанием для его остановки, проверки и возможной доставки в ТЦК. Проверяют не только наличие военно-учетных документов, но и соответствие данных, содержащихся в ТЦК и документах.

Как исправить несоответствия

Если в реестре до сих пор указано, что мужчина, признанный ВВК непригодным, военнообязан и состоит на учете, необходимо принять определенные меры для исправления этого несоответствия, поясняет в комментарии для РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

По словам юриста, сначала следует проверить, не является ли это ошибкой приложения "Резерв+". В некоторых случаях проблему можно решить через обращение в службу поддержки приложения и обновление своего статуса. Однако часто это не приносит желаемого результата.

"Если ситуацию не удалось решить дистанционно, необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для исправления ошибки. Возможно, нужно будет обновить свои данные, подать соответствующее заявление с просьбой исключить из учета или пройти повторный осмотр ВВК, если непригодность была определена по старому законодательству, которое сейчас не действует", – рекомендует Даниил Гончаренко.

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте Главред, комментарий юриста Даниила Гончаренко для РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему можно потерять отсрочку от мобилизации и реально ли обжаловать это решение.

Мы также писали, смогут ли студенты и многодетные родители получить отсрочку в Резерв+.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Отсрочка
NEWS
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении