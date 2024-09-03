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Причиной стали действия РФ. В Харьковской ОВА рассказали о ликвидации пожара в селе Студенок

Фото: в Харьковской области начался сильный пожар (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области продолжается сильный лесной пожар, который привел к эвакуации села Студенок. Его причиной стали военные действия россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Как рассказал Синегубов, пожар в Харьковской области обсуждали на заседании региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). В его ходе был заслушан доклад о ликвидации последствий пожара в селе Студенок. 

"Пожар продолжается. Но возгорание на территории Оскольской общины локализовано", - отметил он. 

По словам чиновника, в результате пожара повреждено и уничтожено около 250 жилых зданий, которые находятся в селе Студенок. Из населенного пункта эвакуировали более 600 человек. Но в большинстве случаев люди не хотят выезжать за пределы общины. 

Также пожар распространился на территорию Донецкой области. 

"Это чрезвычайное событие - следствие вражеских военных действий, поэтому все пострадавшие граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество по программе єВідновлення", - подчеркнул Синегубов. 

Он дал поручение профильному департаменту Харьковской ОВА, районной военной администрации, а также руководителям общин оформить соответствующие документы и решения.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 2 сентября, стало известно о масштабном лесном пожаре в Харьковской области.

Огонь, в частности, распространился на территории села Студенок. Поэтому было принято решение эвакуировать местных жителей.

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