Причиной стали действия РФ. В Харьковской ОВА рассказали о ликвидации пожара в селе Студенок

Как рассказал Синегубов, пожар в Харьковской области обсуждали на заседании региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). В его ходе был заслушан доклад о ликвидации последствий пожара в селе Студенок.

"Пожар продолжается. Но возгорание на территории Оскольской общины локализовано", - отметил он.

По словам чиновника, в результате пожара повреждено и уничтожено около 250 жилых зданий, которые находятся в селе Студенок. Из населенного пункта эвакуировали более 600 человек. Но в большинстве случаев люди не хотят выезжать за пределы общины.

Также пожар распространился на территорию Донецкой области.

"Это чрезвычайное событие - следствие вражеских военных действий, поэтому все пострадавшие граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество по программе єВідновлення", - подчеркнул Синегубов.

Он дал поручение профильному департаменту Харьковской ОВА, районной военной администрации, а также руководителям общин оформить соответствующие документы и решения.