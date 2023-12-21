Причины аварии метро: эксперты проверяют ненадлежащую эксплуатацию или застройку рядом

В рамках следственных действий на закрытых станциях метрополитена в Киеве идет экспертиза для выяснения причин аварийной ситуации в метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора национального научного центра "Институт экспертиз им. Бокариуса" Сергея Тюленева в эфире телемарафона.

Выполнение экспертизы будет длиться от двух до трех недель. Эксперты обследовали конструкции и устанавливают причины повреждений.

"Сейчас устанавливаются причины возникновения разрушений тоннеля метро. Выясняется ли это нарушение при проектировании, при строительстве или при эксплуатации, или из-за внешнего воздействия - строительство неподалеку от тоннеля метро и т.д.", - рассказал он.

К моменту обследования 12 декабря эксперты обнаружили в железобетонной сборной оправе много трещин, в том числе сквозные, из-за которых вода с породой попадает в тоннель. По некоторым трещинам установлены маяки без даты установки, часть из которых имеет повреждения. Через неделю состояние конструкций ухудшилось.

"При обследовании объекта 19 декабря зафиксировано, что на разрушенных участках установлены временные разгружающие конструкции, техническое состояние тюбингов (каркаса тоннеля, - ред.) ухудшилось, возникли новые трещины, ширина раскрытия старых трещин постоянно увеличивается, у некоторых тюбингов наблюдается разрушение частиц конструкций, вода продолжает поступать в тоннель. Для полноты исследования было обследовано и гидротехническое сооружение - открытый канал, по которому течет русло реки Лыбидь", - рассказал Тюленев.

Просадка грунта на "Демеевской"

Мы сообщали, что в Киеве возле станции метро "Демеевская" состоялось проседание грунта. Оно произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

Однако к тому времени за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль.

Позже из-за проседания грунта в Киеве ограничили движение на полосе съезда на проспект Лобановского, потому что почва начала проваливаться прямо над веткой метро возле станции "Демеевская".

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве экстренно закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.

По предварительным прогнозам, ограничения продлятся в течение полугода.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Столичные власти рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

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