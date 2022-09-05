RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Причетні до військових злочинів. В Україні судитимуть ще двох російських генералів

Фото: в Україні судитимуть ще двох російських генералів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні судитимуть двох російських генералів. Один з них брав участь у плануванні вторгнення російських військових на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

Фото: російські генерали, яких судитимуть в Україні (ssu.gov.ua)

Служба безпеки завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно командувача східним військовим округом РФ генерал-полковника Олександра Чайка. Також повідомлено про підозру командувачу 2-м армійським корпусом "народної міліції ЛНР" – генерал-майору Еседуллі Абачеву.

Слідство встановило, що Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні російської армії на територію північних регіонів України. Очолюючи окупаційне угруповання "схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів при спробі захоплення Києва.

"Щоб уникнути вогневого ураження в ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб в захопленому дитячому садку в селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за скоєння військових злочинів у Київській області", - розповіли в СБУ.

Також СБУ зібрала докази військових злочинів, скоєних генерал-майором Еседдулою Абачевим. На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", підпорядкованим 12-му командуванню резерву Південного військового округу країни-агресора.

Абачов керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганської області.

За скоєння військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва Росії йому присвоєно звання "героя Росії" і "героя ЛНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть генерал-полковника армії РФ, який керував операцією по захопленню Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяСлужба безпеки України